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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

افتتاح أول متحف للسعادة فى السعودية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:48 ص
متحف للسعادة
متحف للسعادة
وكالات
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افتتح أول متحف للسعادة في السعودية أبوابه للزوار، الذي تميز بصناعة عدد من العناصر خيالية، بهدف جذب حواس الزائر، في نوع جديد وتطور لعالم المتاحف.

ويحوي المتحف عدة غرف وأركان تضفي كل منها تجربة فريدة من نوعها على الزائر، كما تضمن متجر للهدايا يحتوي على مجموعة من المنتجات اليومية المختلفة، التي تحمل رسائل ملهمة عن السعادة، بالإضافة إلى مقهى السعادة، كما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وروعي في تصُميم المتحف الذي يقع على مساحة 1300 متر، توفير مساحات للاسترخاء والتسلية، وبرامج ممتعة للزوار مليئة بالفرح واللحظات السعيدة.

ويستقبل متحف السعادة بالعاصمة الرياض، والذي استغرق عامين لتنفيذه، ويقوم عليه شباب وفتيات سعوديون، مئات الزوار يوميًا، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة أفراد، وتستمر رحلة السعادة 45 دقيقة بواقع خمس دقائق لكل تجربة.

والمتحف يحوي عدة غرف كل منها يتضمن تجارب حسية وبصرية فريدة تهدف إلى رفع هرمون السعادة، ومن أبرز هذه الغرف غرفة الدبدوب وغرفة المارشميلو وغرفة اليونيكورن وغرفة العلكة والبطة الصفراء.

وبحسب ما هو مخطط له سيستقبل المتحف يوميًا حوالى 360 شخصًا سيتم تقسيمهم إلى مجموعات من 5 أشخاص لزيارة أقسام المتحف، ويرتفع هذا العدد إلى 400 في عطلة نهاية الأسبوع.

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