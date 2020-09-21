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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيف قفزت مصر من المركز 118 إلى 28 فى جودة الطرق؟ (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:56 ص
جودة الطرق
جودة الطرق
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تحقق وزارة النقل تطورًا يومًا بعد يوم في قطاعات الطرق والمواصلات والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وهو الأمر الذي قفز بالدولة المصرية من المركز 118 إلى المركز 28 فى جودة الطرق، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقوم وزارة النقل أسبوعيًا بتطوير أو إنشاء 25 كيلومتر طرق، فيما وصلت إلى إنشاء ورفع كفاءة 8 آلاف كيلو متر خلال آخر 6 سنوات.

وفي كل أسبوع ونصف تقوم وزارة النقل ببناء كوبرى أو نفق جديد، وفي آخر 6 سنوات تم إنشاء 248 كوبرى ونفق؛ لتسهيل حياة المواطنين.

وعلى مستوى قطاع مترو الأنفاق، تم خلال الـ6 سنوات الأخيرة بتركيب 850 بوابة إلكترونية و100 ماكينة تذاكر بالمحطات، وذلك بواقع 3 بوابات إلكترونية وماكينات تذاكر جديدة كل أسبوع، وقريبًا يتحقق وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتغيير شامل بمنظومة السكة الحديد.

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