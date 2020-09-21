انقلاب ميكروباص فى نفق الشطبى بالإسكندرية

انقلبت سيارة ميكروباص تحمل 14 راكبًا في نفق الشطبي بمحافظة الإسكندرية، ما أدى إلى إغلاق النفق بشكل كامل وحدوث شلل مروري في هذه المنطقة، فيما لم يتم حصر الإصابات حتى الآن.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من حادث انقلاب السيارة الميكروباص في نفق الشطبي بالإسكندرية والتي أدت إلى أغلاق النفق أمام حركة المرور، وتحركت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث.