عودة المظاهرات فى إسرائيل ضد الإغلاق الشامل بسبب كورونا

خرج المئات من اليهود، مساء الأحد، في تظاهرات بمناطق مختلفة في إسرائيل احتجاجًا على فرض الإغلاق الشامل على مستوى البلاد خلال فترة الأعياد اليهودية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المتظاهرين في مدينة بني براك، وساحة السبت في مدينة القدس، بحرق حاويات النفايات، وهم يرددون هتافات ضد فرض الإغلاق الشامل.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقًا على عدد من الأحياء اليهودية المتشددة في القدس في شهر إبريل الماضي، بعد تزايد أعداد الإصابات في صفوفهم؛ بسبب عدم التزامهم بتعليمات وزارة الصحة.وفي شهر يوليو الماضي، قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدة أشخاص من اليهود المتشددين الذين خرجوا في احتجاجات ضد إجراءات إغلاق أحيائهم في مدينة القدس بسبب تفشي فيروس كورونا.وفي 13 سبتمبر، أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من كتلة (يهودت هتوراة) المتشددة عن استقالته من منصبه في الحكومة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض إغلاق شامل خلال فترة الأعياد.وأعادت الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق الشامل على مستوى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكورونا، ولمدة ثلاثة أسابيع.ويشمل الإغلاق حظر الانتقال لمسافة تزيد على 1000 متر عن مكان السكن، وحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، وأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة.ويشمل الإغلاق أيضًا إغلاق معظم المحلات التجارية، وجميع أماكن الترفيه والثقافة والسياحة، وستعمل بعض أماكن العمل خلال فترة الإغلاق بشكل جزئي، حيث يعمل العديد من الموظفين من منازلهم.وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل يوم الخميس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد للإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بمرض كورونا في الأيام الأخيرة.