رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة المظاهرات فى إسرائيل ضد الإغلاق الشامل بسبب كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:12 ص
مظاهرات فى إسرائيل
مظاهرات فى إسرائيل
وكالات
طباعة
خرج المئات من اليهود، مساء الأحد، في تظاهرات بمناطق مختلفة في إسرائيل احتجاجًا على فرض الإغلاق الشامل على مستوى البلاد خلال فترة الأعياد اليهودية؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام المتظاهرين في مدينة بني براك، وساحة السبت في مدينة القدس، بحرق حاويات النفايات، وهم يرددون هتافات ضد فرض الإغلاق الشامل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقًا على عدد من الأحياء اليهودية المتشددة في القدس في شهر إبريل الماضي، بعد تزايد أعداد الإصابات في صفوفهم؛ بسبب عدم التزامهم بتعليمات وزارة الصحة.

وفي شهر يوليو الماضي، قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدة أشخاص من اليهود المتشددين الذين خرجوا في احتجاجات ضد إجراءات إغلاق أحيائهم في مدينة القدس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي 13 سبتمبر، أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من كتلة (يهودت هتوراة) المتشددة عن استقالته من منصبه في الحكومة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية نيتها فرض إغلاق شامل خلال فترة الأعياد.

وأعادت الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق الشامل على مستوى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكورونا، ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويشمل الإغلاق حظر الانتقال لمسافة تزيد على 1000 متر عن مكان السكن، وحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، وأكثر من 10 أشخاص في الأماكن المغلقة.

ويشمل الإغلاق أيضًا إغلاق معظم المحلات التجارية، وجميع أماكن الترفيه والثقافة والسياحة، وستعمل بعض أماكن العمل خلال فترة الإغلاق بشكل جزئي، حيث يعمل العديد من الموظفين من منازلهم.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل يوم الخميس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد للإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بمرض كورونا في الأيام الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

لماذا لم يدعم شباب الإرهابية دعوات الأجير محمد على للفوضى؟ (وثيقة)

اعترف بفبركة «فيديو المحلة».. موسى يفضح معد برنامج معتز مطر

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت تحية كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

فيضانات العاصمة الموريتانية تتخطى المعدلات الموسمية

افتتاح أول متحف للسعادة فى السعودية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21-9-2020

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحيى ليلة فى حب محمود رضا بمسرح البالون

«ومن الكلام ما قتل».. هكذا أنهت بعض الكلمات حياة 4 من المشاهير

بعد احتفال جوجل بميلادها.. أحد تلاميذها: ماما لبنى رائدة ثقافة الطفل العربي

«اتحاد الناشرين» عن ضم المكتبات للاتحاد: نسهل عملية صناعة النشر