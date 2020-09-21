فيضانات العاصمة الموريتانية تتخطى المعدلات الموسمية

شهدت أحياء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فيضانات نجمت عن هطول أمطار فاقت بغزارتها المعدلات الموسمية، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».وغمرت المياه الطرق ما عطّل حركة السير في عدد من الأحياء الأدنى من مستوى سطح البحر بمتر واحد، وذلك على الرغم من تشغيل المضخات طوال الليل لسحب المياه من الطرق والمدارس حيث تجري امتحانات البكالوريا الرسمية.وصرّح سائق سيارة الأجرة سيدي ولد يارق لـ«فرانس برس»: «لم نعمل اليوم، تحاصرنا المياه في هذا الحي، لم ننم جيدًا لأن المياه غمرت الطرق واجتاحت عددًا من المنازل».وشهدت موريتانيا هذا العام هطول كميات من الأمطار تخطت المعدّلات الموسمية الاعتيادية، وفق السلطات.وفي 10 سبتمبر، زار الرئيس محمد ولد الغزواني في أقصى جنوب شرق البلاد مدينتي باسكنو وعدل بكرو اللتين شهدتا فيضانات مدمّرة جرفت المنازل، وعزلت المنطقتين عن بقية أنحاء البلاد.وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء حينها، أن الرئيس أعطى إشارة انطلاق عمل وحدة استعجالية للتدخل السريع، وتعهّد بترميم سد أركن بمقاطعة باسكنو، وبناء جسر للمدينة لحمايتها من مخاطر الفيضانات.