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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: 7.85 مليون مشترك بالإنترنت الثابت حتى مايو الماضى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
الانترنت
الانترنت
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الإتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات عن ان عدد مشتركي خدمات الانترنت الثابت فائق السرعة "ADSL" سجل نحو 7.85 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 6.90 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة قدرها 947 ألف مشترك سنويًا ونحو 85 ألف مشترك شهريًا.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخه منه، أن السعة الدولية للإنترنت المستخدمة في مصر بلغت 2565.7 مليار نبضة في الثانية بنهاية مايو الماضي منها 1950.4 مليار نبضة في الثانية المستخدمة.

وقال التقرير إن، القاهرة الكبري استحوذت على 37% من مشتركي الإنترنت الأرضي تلتها الدلتا بنحو 33% ثم الوجه القبلي بـ14% والإسكندرية ومطروح بـ10% وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6%.

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