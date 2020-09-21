اعتقال مشتبه فيه بإرسال طرد سام لـ«ترامب»

أفادت وسائل إعلام بأن مشتبهًا فيه أرسل طردًا يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واعتقل، الأحد، لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادمًا من كندا.ونقلت قناة "إن بي سي" عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في الولايات المتحدة قوله إن المشتبه فيه، الذي لم يتم الكشف عن هويته، اعتقل من قبل عناصر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن أجهزة الأمن اعترضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري طردًا يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية، تم إرساله إلى ترامب.وانضمت شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى التحقيق بطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، بعد أن خلص المحققون إلى الاستنتاج بأن الطرد السام أرسل على الأرجح من كندا.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة تمكنت من تحديد هوية من يقف خلف محاولة تسميم الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر إسال طرد موجه إليه شخصيًا.