«الجزيرة» تعترف بانتهاك المهنية وإذاعة فيديو مفبرك

وقعت قناة الجزيرة القطرية فى خطأ مهنى، بعد اعترافها ضمنيًا بنشر مقاطع فيديو مفبركة تزعم أنها تظاهرات ضد الدولة المصرية استجابة لدعاوى المقاول الهارب محمد على.وبثت "الجزيرة" مقطع فيديو لمواطنين ينكرون وجود تظاهرات للإخوان، حيث أكد المواطنون أن ما حدث ليس إلا مجرد مشاجرة "شوية عيال بتوع بانجو" وانتهى الأمر بعد ذلك.وهتف المواطنون للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفين "لا للشائعات ومفيش إخوان، وولا فى أي كلام من المثير للشائعات.