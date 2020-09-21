الاتصالات: 96.74 مليون مشترك بالتليفون المحمول حتى مايو الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركي التليفون المحمول سجل 96.74 مليون مشترك بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 93.75 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 2.98 مليون مشترك سنويًا، ونحو 208 ألف مشترك جديد شهريًا.وأكد التقرير- الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه- أن شركة فودافون مصر تتصدر الحصة السوقية واحتلت المركز الأول بنحو 40.12 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي، مقابل 39.35 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 770 ألف مشترك سنويًا، في حين أن شركة أورنج مصر احتلت المركز الثاني بنحو 27.90 مليون مشترك في مايو الماضي، مقابل 28.69 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بتراجع بلغ 790 ألف مشترك سنويًا، ونحو 107 آلاف مشترك شهريًا.وقال التقرير، إن شركة اتصالات مصر احتلت المركز الثالث بنحو 20.43 مليون مشترك عن شهر مايو الماضي، مقابل 19.86 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019، بزيادة قدرها 570 ألف مشترك سنويًا، ونحو 103 آلاف مشترك شهريًا.