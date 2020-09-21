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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول قرار من «بايدن» حال فوزه فى الانتخابات الأمريكية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه سيلغي، حال فوزه في السابق، الترشيح الذي سيختاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمنصب الشاغر في المحكمة العليا.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مدينة فيلاديلفيا: «في حال فوزي في الانتخابات سيتم سحب الترشيح الذي سيعرضه ترامب، أنا باعتباري رئيسًا جديدًا سيكون من يختار خلفًا لجينزبورج».

وأضاف: «يجب أن تلقى أصوات الناخبين في هذه الدولة آذانًا صاغية، إنهم بالذات يجب أن يقرروا، مثلما ينص عليه الدستور، من يحق له القيام بهذا التعيين».

وشدد السياسي الديمقراطي على أن سعي ترامب، لعرض مرشحه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية «ممارسة للسلطة السياسية الفظة».

وتوفيت روث بيدر جينزبورج، القاضية الأمريكية المخضرمة، التي تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد وأيقونة لليبراليين، يوم 18 سبتمبر، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضي الأكبر سنًا في المحكمة العليا.

وأكد ترامب، مرارًا في وقت سابق نيته عرض مرشح للمنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكي على مجلس الشيوخ في الأسبوع المقبل، أي قبل انتخابات 3 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم وضع قائمة مختصرة لأسماء المرشحين المحتملين، كما لفت إلى أنه يعطي الأولوية لامرأة لتكون خليفة لجينزبورج.

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