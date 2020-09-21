محافظ البحيرة يحذر من فيضان محتمل ويكلف بإخلاء المناطق الواقعة على نهر النيل

أرسلت محافظة البحيرة، كتابًا دوريًا إلى مراكز بدر وكوم حمادة وإيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.وتضمن منشور المحافظة تكليف جميع الوحدات المحلية لدى المراكز الذكورة القيام بالتنبيه على أصحاب المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، المعتدى عليها من قبل المخالفين، الإخلاء الفوري وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.ونص الكتاب الدوري على أنه: «في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامنًا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم اتخاذ اللازم فورًا نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان، والتنبيه على جميع المتواجدين من الصيادين، أو أملاك خاصة بالمباني».