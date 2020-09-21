لندن تعتزم الدعوة لفرض إجراءات إغلاق بسبب كورونا

ذكرت محطة إذاعة "إل بي سي" البريطانية أن عمدة لندن صديق خان سوف يوصي الوزراء بفرض إجراءات إغلاق شامل، عقب اجتماع مع قادة المجلس صباح الإثنين.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المحطة نقلا عن المتحدث باسم عمدة العاصمة البريطانية إن خان سيدعو الوزراء لتمديد القيود التي تم فرضها مؤخرا بما في ذلك إصدار قرارات للحانات والمطاعم بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء.