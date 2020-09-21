ضبط المتهم الثالث فى واقعة التنمر على مسن بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثالث في واقعة التنمر على رجل مسن بمحافظة سوهاج، بعد اعتراف المشاركين له فى ارتكاب الواقعة.وتعود تفاصيل الحدث إلى تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه.واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت تحقيقات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وضبط اثنان منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع المتهم الهارب.ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهم الثالث الهارب فى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.