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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع أعداد مصابى كورونا فى السودان لـ13 ألفًا و555 حالة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:27 ص
كورونا فى السودان
كورونا فى السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٢٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء حالة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي للأيام من الإثنين إلى الخميس الماضيين، أن الحالات الثلاث سُجلت في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٥٢٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٥٥٥ حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٧٦٠ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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