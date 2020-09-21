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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 21-9-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:15 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 21-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع الجديد علي ارتفاع كافة مؤاشرتها، حيث زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% رابحًا 65.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6075.11 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحًا 40.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4372.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% رابحًا 57 نقطة ليغلق عند مستوى 5504.16 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% رابحًا 44.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4417.49 نقطة.

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر وبنك الكويت الوطني، مقابل انخفض الدينار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الإثنين 21-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 51.75، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.64، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.66، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80.

أسعار الدينار الكويتي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.56، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.51 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.13 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.43، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.71 جنيه وللبيع 51.81، أما في مصرف ابوظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.71.

وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدينار الكويتي انخفاضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.93 جنيه وللبيع 51.68، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.25 جينه وللبيع 51.70، مقابل ارتفاع سعر الدينار في بنك مصر ليسجل للشراء 48.96 جنيه وللبيع 51.71، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.00 جنيه وللبيع 51.92.

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