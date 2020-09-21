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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبد الناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام اسماعيل يس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:55 ص
اسماعيل يس
اسماعيل يس
ايهاب مصطفى
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في أواخر حياة الفنان إسماعيل يس قرر اللجوء للإعلانات عن البيرة والمنظفات الصناعية وقدم برامج فكاهية تلفزيونية.

كان ذلك في لبنان، وبعد عودته إلى مصر بدأت النهاية الدرامية تظهر خيوطها على سطورة فن الكوميديا، فسقط على خشبة المسرح في الإسكندرية ولعدم وجود أماكن خالية في المستشفى أمر المحافظ حمدي عاشور بإخلاء غرفة له، وكان تقرير الأطباء يقول إن هناك إصابة بمياه على الرئة ويجب التوقف عن العمل سنة كاملة، بعدها قامت مصلحة الضرائب بتقدير الضرائب المستحقة عليه وكانت 30 ألف جنيه ومن ثم قامت بالحجز على ثروته ورصيده في البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وعمارة الزمالك التي كانت ملكًا لزوجته وأيضًا 600 جنيه كانت ملكًا لفرقته في التلفزيون.

وعندما علم اسماعيل يس قال: "فلوسي ف البنك ماشي، طيب مالهم ومال عمارة مراتي وفلوس الفرقة؟"، وسقط "يس" في أزمة نفسية حادة هدد بعدها بالانتحار من بلكونة شقته في الزمالك.

وأرسل إسماعيل يس خطابًا للرئيس عبد الناصر يرجوه فيه أن يقف بجواره في هذه المحنة، وراح يتسول من أصدقائه فرصة للعمل، حتى أنه ذهب إلى عبد الحميد جودة السحار مدير المؤسسة العامة للسينما يرجوه أن يشارك في أفلام تنتجها المؤسسة.

ووعده السحار ولم ينفذ وعده، واشتد المرض على إسماعيل يس وراحت آلام النقرس تطارده، وهاتفه في ذلك الوقت سعيد مجاهد صاحب ملهى الأندلس وطلب منه أن يلقي المونولوجات في الملهى، وبالطبع اضطر أن يوافق حتى يفي بالتزاماته المادية تجاه أسرته ومصلحة الضرائب، وفي هذه الفترة تكرر سقوطه على المسرح مريضًا، فطلب من الرئيس السادات أن يمنحه معاشًا اسثنائيًا، فمنحه 20 جنيهًا، وفي هذه الأثناء رحل صديقه المخرج فطين عبد الوهاب، صاحب سلسلة إسماعيل في الجيش والبوليس وغيرها، ليدخل "يس" في اكتئاب حاد لم تستمر سوى عشرة أيام ليتوقف قلبه ونبضه ويغلق فمه مدى الحياة، وذلك حسبما ذكرت جريدة "الدستور" عام 1997.

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