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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار توافد الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:37 م
معامل التنسيق الإلكتروني
معامل التنسيق الإلكتروني
إسراء جمال
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توافد الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، لليوم الرابع على التوالى من أيام تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وسط استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتوجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتوافد فى اليوم الرابع من أيام المرحلة ما يقرب من ١١١٨ طالب وطالبة، واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب ٤٨٢ طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من ٣٨٢ طالب وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات واستقبلت كلية الهندسة ١٨٠ طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد ٤٧ طالب وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها ايضا ٤٧ طالب وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

ومن المقرر أن تستمر معامل التنسيق الإلكتروني فى استقبال طلاب المرحلة الثالثة حتى غدا الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.

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