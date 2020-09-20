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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد السالم وجميلة في ديو جديد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:15 م
محمد السالم وجميلة
محمد السالم وجميلة
محمد قدري
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كشف الفنان العراقي محمد السالم والمغربية جميلة في برنامج «The insider» بالعربي عن ديو غنائي يجمعهما سويًا باللهجة العراقية من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع أحمد المهندس.

وفي لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة من داخل استديو التسجيل تحدث السالم وجميلة عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات لكن رغم ذلك لم يكن في مخططهما تقديم ديو.

وكشف السالم أن الملحن سيف الفارس أرسل له عمل ليغنيه ولكن ما إن سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة لأن هناك كلمات لا يجوز أن يقولها شاب وبعد أن سمعته جميلة وافقت على الفور على مشاركته بها.

جميلة المتحمسة لتقديم الديو لما تملكه من قاعدة جماهرية كبيرة في العراق واجهت صعوبة في نطق بعض الكلمات العراقية ولكن بمساعدة السالم نجح الأمر.

ويعتزم النجمان تصوير الديو ليترافق مع إصداره في الأسواق وللسالم فكرة بأن يكون الكليب عبارة عن قصة بين شاب وفتاة بأيام الدراسة كون أن الأغنية قريبة على الأطفال بحسب قوله.

وخلال تسجيل الأغنية فاجأ السالم وجميلة الجميع بتوقفهم عن غناء كلمات الديو وتقديم أغنية «بالبنط العريض» لحسين الجسمي التي تحقق نجاحًا كبيرًا.

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