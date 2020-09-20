الاتصالات: 9.53 مليون مشترك بالتليفون الأرضي حتى نهاية أبريل الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن عدد مشتركي التليفون الأرضي سجل نحو 9.53 ملايين مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 8.36 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة قدرها نحو 1.17 مليون مشترك سنويا و100 ألف شهريا في حين بلغت معدلات النمو الشهرية 0.04% والسنوية 13.98 %، ويأتي إقبال المواطنين على الاشتراكات الجديدة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا ودعوة المصريين للبقاء في المنزل واستخدام خدمات الإنترنت الأرضي.وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي سعة السنترالات الأرضية في مصر بلغت 25.01 مليون خط أرضي بنهاية أبريل الماضي مقابل نحو 23.11 مليون خط عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة سنوية 1.9 مليون خط أرضي بمعدل نمو 8.25%.وأوضح التقرير، أن معدل انتشار الهاتف الثابت سجل 7.73% بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 7.61% عن نفس الفترة العام الماضي بنمو بلغ 0.11% في حين سجل عدد السنترالات نحو 1511 سنترال منها 1052 سنترالا في الريف.وقال التقرير إن القطاع المنزلي استحوذ على 87 % من عدد الاشتراكات في خدمات التليفون الأرضي تلاه القطاع التجاري بنحو 11% من عدد الاشتراكات وأخيرا القطاع الحكومي بنحو 2% من الاشتراكات.