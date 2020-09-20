نصائح دكتورة عزة سليم لشفاه وردية صحية

تعد الشفاه الوردية الممتلئة رمزا للأنوثة والجمال، إذ تفضل السيدات الظهور بها، لذا نستعرض في السطور التالية نصائح الدكتورة عزة سليم الحاصلة على الدبلومة الأمريكية للتجميل، وطبيبة الجلدية والتجميل والليزر، للحصول على شفاه صحية.عليك الحرص على التغذية السليمة وشرب المياه بشكل كاف على مدار اليوم مع تناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والتركيز على الخضروات والفاكهة والمكسرات إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء الهامة لرفع نسبة هيموجلوبين الدم فالجمال يبدأ من الداخل.كما أن بعض المشروبات الطبيعية تزيد تدفق الدم في الجسم ومن أشهرها مشروب القرفة مما يحفظ الخلايا وينشطها لتنعكس على الشفاه والبشرة بالحيوية والنضارة.أيضا ممارسة الرياضة تحسن الدورة الدموية بالجسم التي بدورها تجعل الشفاه والبشرة في حالة صحية.وعليك الاهتمام بعمل سكراب للشفاه بالسكر وزيت الزيتون ثم وضع مرطب، وأيضا يمكن مزج السكر بالعسل الأبيض للحصول على شفاه نضرة وردية.وعندما تتبعين تلك النصائح ولا تحصلين على النتائج التي تتمنيها، فهناك حلول تجميلية لتوريد الشفاه والتخلص من اللون الداكن لها، مثل جلسات الفراكشنال ليزر أو الكيوسويتش ليزر وأيضا حقن بعض أنواع الميزوثيرابي أو ملؤها بمادة الفيلر المحتوية على الهيالويورونيك أسيد للحصول على مظهر أنثوي جذاب.