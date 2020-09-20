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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأمم المتحدة: 9500 مهاجرا غادروا سواحل ليبيا خلال 5 أشهر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:12 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
عبير سليم
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كشف تقرير أممي عن تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا، أن 13% من أصل 9500 غادروا السواحل الليبية كانوا أطفالا خلال الـ5 أشهر الماضية.

وأكد التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن طرابلس والزاوية الأكثر نشاطًا للمغادرين من البلد خلال 5 أشهر، في حين دخلت مسارات الهجرة من تونس والجزائر منافس للاجئين الوافدين من ليبيا.

وسجل التقرير الأممي مغادرة 9500 مهاجرا سواحل ليبيا في الفترة من 1 مارس إلى 31 يوليو الماضيين 82% منهم رجال و5% نساء و13% أطفال، مقارنة بـ6636 شخصا (79% رجال و6% نساء و15% من الأطفال) خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن منطقة طرابلس كانت المنطقة الأكثر نشاطًا للمغادرين من ليبيا خلال الفترة نفسها، فيما قدرت المنظمة الدولية للهحرة، أنه من بين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا، أكثر من نصفهم (57%) غادروا زوارة، و14% من الزاوية، و5% من صبراتة.

ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم إنقاذ أو اعتراض 45% من المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي في منطقتي البحث والإنقاذ الليبية والمالطية، وتم إنقاذ 24% من قبل السلطات الإيطالية، و8% تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا بمفردهم، وأنقذت سفن المنظمات غير الحكومية 7%، أما القوات المسلحة المالطية فأنقذت 7%، والسفن التجارية 4% و3% تم إنقاذهم أو اعتراضهم بواسطة قوارب الصيد.

في المقابل قدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن 168 لاجئًا ومهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك 56 على الأقل بعد مغادرتهم ليبيا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 والتي قدرت المفوضية فيها أن 441 لاجئًا ومهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا، بما في ذلك 433 بعد مغادرتهم ليبيا.

وينافس الوافدون من تونس والجزائر عبر مسالك البحر المتوسط باتجاه أوروبا طريق الهجرة من ليبيا في الفترة من 1 مارس إلى 31 يوليو 2020، فقد استوعب معبر وسط البحر الأبيض المتوسط ما يقرب من 60% من إجمالي الوافدين مع أكثر من 12410 لاجئين ومهاجرين، يأتون بشكل رئيسي من تونس وليبيا، ولكن أيضا من الجزائر (من هذا المجموع، وصل أكثر من 11460 إلى إيطاليا وأكثر من 950 في مالطا).

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 142% لهذا المسار، مقارنةً بحوالي 5140 وافدًا مسجلًا في الفترة من 1 مارس إلى 31 يوليو 2019.

وأكد التقرير أن الزيادة في عدد الوافدين إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، كانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة المغادرين من ليبيا وتونس.

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