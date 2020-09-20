زلزال بقوة 5.3 درجة يهز وسط تركيا

ضرب مساء اليوم الأحد، تركيا زلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر هز اليوم منطقة في وسط تركيا.وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمي المنسق، حسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم،وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.وتعرضت تركيا لهزتين أرضيتين خلال الشهر الماضي، أحداهما بلغت قوتها 3.7 درجة بينما كانت الأخرى بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.