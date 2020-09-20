محافظ القليوبية: لن يُعتَد بطلب التصالح إذا لم يسدد صاحبه رسوم الجدية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تلاحظ أن هناك عددا بين من تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظة لم يسددوا رسوم جدية التصالح، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على من تقدموا ولم يسددوا رسوم جدية التصالح سرعة التقدم لسدادها، حيث إنه لن يعتد بالتصالح لمن لم يسدد نسبة الـ 25% رسوم الجدية.وأوضح المحافظ، أنه تم التشديد على إتاحة التقديم عبر الإنترنت من خلال شبكة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام، إلى جانب تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم، والعمل أثناء الأجازات والعطلات مع إثابة العاملين بالملف ومراجعة وتدقيق البيانات المرسلة.وأوضح المحافظ، أن تم التنبيه على التنسيق مع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق الوحدات المحلية لفتح مراكز تكنولوجية مصغرة بالقرى والشياخات عن طريق استغلال الوحدات التكنولوجية بالمدارس التي تم تطويرها والمربوطة بالإنترنت كمركز؛ لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.