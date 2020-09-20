«الإسكان» تكشف سبب إنشاء أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الجديدة

قال المهندس عمرو خطاب عضو المكتب الفني لوزارة الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تستهدف جلب شركات وبراندات عالمية، لفتح مقار لهم في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح خطاب لـ"الدستور": "هناك فرق بين أن أعرض على إحدى هذه الشركات، الشراء في أبراج المعادي مثلا، أو الشراء في أطول برج في إفريقيا، حيث يثير الأخير رغبة أي شركة عالمية شراء مقر لها فيه بخلاف غيره".وأشار متحدث الإسكان، إلى أن عائد مثل هذه المشروعات الضخمة، يدخل في مخصصات إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة من الدولة لشريحة محدودي الدخل، كما يدخل في مشروعات تطوير العشوائيات وصرف صحي القرى.وعلى صعيد آخر، أكد خطاب انتهاء الوزارة من ترفيق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، المتمثل في صرف المياه العادي وصرف مياه الأمطار ومياه الشرب، وهي الأعمال التي كانت موكلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما الكهرباء تنفذها شركة العاصمة الإدارية الجديدة وينتهي تنفيذها بالكامل خلال شهرين على الأكثر.