سماح جاد مديرًا للطب العلاجى بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتورة سماح جاد للعمل مديرا للطب العلاجي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، خلفا للدكتور طارق الشربينى الذي تولى منصب وكيل مديرية الصحة، وكانت جاد تعمل مدير إدارة بنوك الدم بمحافظة كفر الشيخ.وأضافت المديرية، في بيان، أن الدكتورة سماح جاد تميزت خلال فترة عملها بتطوير كبير ببنوك دم المستشفيات، وافتتاح عدد من بنوك الدم التجمعية، كما تولت بعد ذلك منصب مدير إدارة المستشفيات، واتسمت فترة توليها بالتطوير الشامل بالمستشفيات الذى شمل تطوير وزيادة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات.وكذلك افتتاح وحدات العناية المركزة، والغسيل الكلوى؛ والحضان والمناظر الجراحى، فضلا عن كونها عضو المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ.