هدوء واستقرار في شوارع وميادين مطروح (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة مطروح، اليوم الأحد، حالة من الهدوء وعدم وجود أي تجمعات وغياب التظاهرات، بالإضافة إلى السيولة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.ورصدت "الدستور" حالة الهدوء في شوارع وميادين مطروح وتواجد المصطافين في شارع الإسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح، واستمرار حركة البيع في المحال التجارية.وشهدت المحافظة حالة من الاستقرار ووعي المواطنين وعدم الانسياق وراء مؤامرات جماعات الإخوان الإرهابية بشأن دعوات التظاهر.وأكدت محافظة مطروح بجميع أطيافها أنها خلف القيادة السياسية في القرارات التي تصب في صالح المواطن والدولة فهم حراس للبوابة الغربية لمصر.