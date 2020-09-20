صورة تكشف تعاطي أحمد بسام زكي للمخدرات

تنفرد «الدستور» بنشر أوراق قضية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات، والتي تم إحالتها إلى محكمة الجنايات.وتنشر «الدستور» صورة ضوئية من تقرير مصلحة الطب الشرعي تفيد بايجابية المتهم أحمد بسام زكي لمخدر الحشيش.وأثبتت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، أنه بفحص نواتج الحشيش للمتهم تبين إيجابية العينة وعثر بعيّنة البول على أحد نواتج تعاطي الحشيش.