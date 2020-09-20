«الاقتصاد الرقمي» تشارك في «أهلًا مدراس»: تماشيًا مع تطور التعليم

تشارك شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة لغرفة القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية، في فعاليات معرض "أهلا مدارس" للمرة الأولى بعدد 16 شركة لتوفير جميع المستلزمات للمواطنين، الذي يقام حاليا وحتى 27 سبتمبر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.وتستعرض الشركات أحدث الحلول والأدوات والأجهزة التكنولوجية التي تقدمها بما يتناسب مع توسع الحكومة فى تطبيق مفهوم التعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي الجديد؛ لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلاب على أحدث التقنيات والاعتماد على التفكير والبحث بدلا من الحفظ والتلقين.وعن مشاركة الشعبة بالمعرض قال غنيم، إن ذلك يأتي تماشيا مع التطور الحادث في العملية التعليمية منذ جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، مما أدى إلى تصاعد الاعتماد على التعليم عن بعد من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.وأضاف: "زادت الحاجة إلى سد متطلبات الطلاب والمعلمين على حد سواء من الأدوات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتصال ومن هنا تأتي أهمية قيام الشعبة تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لأول مرة بتجهيز جناح لاستعراض المنتجات التكنولوجية وأدوات الاتصال داخل المعرض هذا العام علاوة على تواجد مشغلي شبكات المحمول الأربع لتقديم عدد من العروض المختلفة للاتصالات والأجهزة للطلاب".وأكد "غنيم" أن هذا الجناح التكنولوجي يقام لأول مرة هذا العام ضمن معرض "أهلا مدارس" والذي يحظى بإقبال عدد كبير من المستخدمين حيث أصبحت الحلول التكنولوجية هي الأكثر طلبا داخل السوق المصرية بعد التوجه الكبير لكافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والدولية، في مختلف المراحل التعليمية لتطبيق منظومة التعليم "الهجين" والذي يجمع بين أساليب التعليم التقليدي وآليات التعليم عن بعد.وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة أنه تم الاتفاق مع شركات التكنولوجيا ومشغلي المحمول المشاركين بالجناح على تقديم عروض وباقة من التخفيضات السعرية الكبيرة على الاجهزة الالكترونية وخطوط المحمول والإنترنت ومستلزماتها المختلفة.وافتُتح المعرض اليوم بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث يقام معرض أهلا مدارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.