رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاقتصاد الرقمي» تشارك في «أهلًا مدراس»: تماشيًا مع تطور التعليم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:10 م
غنيم
غنيم
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
طباعة
تشارك شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة لغرفة القاهرة التجارية باتحاد الغرف التجارية، في فعاليات معرض "أهلا مدارس" للمرة الأولى بعدد 16 شركة لتوفير جميع المستلزمات للمواطنين، الذي يقام حاليا وحتى 27 سبتمبر الحالي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وتستعرض الشركات أحدث الحلول والأدوات والأجهزة التكنولوجية التي تقدمها بما يتناسب مع توسع الحكومة فى تطبيق مفهوم التعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي الجديد؛ لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلاب على أحدث التقنيات والاعتماد على التفكير والبحث بدلا من الحفظ والتلقين.

وعن مشاركة الشعبة بالمعرض قال غنيم، إن ذلك يأتي تماشيا مع التطور الحادث في العملية التعليمية منذ جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، مما أدى إلى تصاعد الاعتماد على التعليم عن بعد من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.

وأضاف: "زادت الحاجة إلى سد متطلبات الطلاب والمعلمين على حد سواء من الأدوات التكنولوجية المختلفة ووسائل الاتصال ومن هنا تأتي أهمية قيام الشعبة تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لأول مرة بتجهيز جناح لاستعراض المنتجات التكنولوجية وأدوات الاتصال داخل المعرض هذا العام علاوة على تواجد مشغلي شبكات المحمول الأربع لتقديم عدد من العروض المختلفة للاتصالات والأجهزة للطلاب".

وأكد "غنيم" أن هذا الجناح التكنولوجي يقام لأول مرة هذا العام ضمن معرض "أهلا مدارس" والذي يحظى بإقبال عدد كبير من المستخدمين حيث أصبحت الحلول التكنولوجية هي الأكثر طلبا داخل السوق المصرية بعد التوجه الكبير لكافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والدولية، في مختلف المراحل التعليمية لتطبيق منظومة التعليم "الهجين" والذي يجمع بين أساليب التعليم التقليدي وآليات التعليم عن بعد.

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالقاهرة أنه تم الاتفاق مع شركات التكنولوجيا ومشغلي المحمول المشاركين بالجناح على تقديم عروض وباقة من التخفيضات السعرية الكبيرة على الاجهزة الالكترونية وخطوط المحمول والإنترنت ومستلزماتها المختلفة.

وافتُتح المعرض اليوم بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث يقام معرض أهلا مدارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

اعترف بفبركة «فيديو المحلة».. موسى يفضح معد برنامج معتز مطر

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

ماجدة ترفع قضية على تحية كاريوكا بسبب 10 جنيهات

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020

ما هو موعد دخول المدارس 2020

العثور على وحيدَى قرن صغيرين من فصيلة فى طور الانقراض

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

رئيس أتيليه العرب: نستعين برموز «الفنون التشكيلية» ولا ننافسه

الجمهور يتفاعل مع «الحجالة» في حفل تأبين محمود رضا

بدء حفل تأبين محمود رضا بعروض استعراضية من «غرام في الكرنك»

إقبال جماهيرى على حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون (صور)