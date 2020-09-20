5 حالات لتخفيض ساعات العمل للموظف (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إنفوجراف عبر موقعه الرسمي، يوضح الفئات المستحقة تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة.ولفت جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن تخفيض ساعات العمل إجراء استثنائي يمنح للموظف فى 5 حالات فقط، وهي:- الموظف من ذوي الإعاقة.- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.- الموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوى الإعاقة حتى الدرجة الثانية.- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة.