«ومن الكلام ما قتل».. هكذا أنهت بعض الكلمات حياة 4 من المشاهير

-الشيخ مصطفى عبد الرازق



عبد الرحمن وعلي شلش



صلاح عبد الصبور



محمد عبد الحليم عبدالله



«أتعرف ما معنى الكلمة؟مفتاح الجنة في كلمةدخول النار على كلمةوقضاء الله هو الكلمةالكلمة لو تعرف حرمةزاد مزخورالكلمة نوروبعض الكلمات قبور».في هذه القصيدة لخص الشرقاوي الأمر تمامًا، وهو أن بعض الكلمات قبور، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، وكانت بعض الكلمات التي أودت بمستمعيها للموت، كما سيرد في التقرير التالي:وفي يوم 15 فبراير 1947، اجتمع المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الدكتور مصطفى عبد الرازق – شيخ الأزهر – الذي اقترح فيه تدريس اللغة الإنجليزية لطلبة المعاهد التابعة للأزهر – لكن الشيخ حسنين مخلوف – مفتي الديار المصرية، والعضو في المجلس الأعلى للأزهر اعترض على هذا القرار، وقال إن ذلك سيضعف الدين.فصاح الشيخ مصطفى عبد الرازق مندهشًا وغاضبًا: «إضعاف الدين لا يمكن أن يأتي عن طريق أسرة عبد الرازق».فمحمود باشا عبد الرازق - والد علي ومصطفى عبد الرازق - هو الذي اهتم بالجمعية الخيرية التي أنشأها الشيخ محمد عبده وتولى رعايتها وكفل نموها وازدهارها، وأفضال أسرة عبد الرازق على النواحي الدينية والثقافية لا يمكن تجاهلها، وخرج الشيخ مصطفى عبد الرازق من الاجتماع إلى سيارته وهو يغلي من الغيظ.وفي بيته تناول غداءه مع أسرته، وجلس وحيدًا يسترجع ما حدث، فإذ بأزمة قلبية حادة تغتاله وتقتله.قال الكاتب السكندري الكبير مصطفى نصر في مقال له: «سافرنا في يوم الإثنين الموافق 10 إبريل سنة 2000، أنا وسعيد بكر وعبد الله هاشم وأحمد حميدة إلى القاهرة، وكالعادة ذهبنا في الصباح إلى هيئة الكتاب، ثم دار الهلال، وهيئة قصور الثقافة – وفي المساء ذهبنا إلى نادي القصة بشارع قصر العيني لمناقشة مجموعة سعيد بكر القصصية».وكان المرحوم عبد الرحمن شلش – المشرف على النشاط الثقافي في نادي القصة – قد أعلن عن رغبته في مناقشة مجموعة قصصية لي، فقلت له: عندي مجموعة قصصية جديدة اسمها «حفل زفاف في وهج الشمس»، فطلب عددًا من النسخ لتقديمها للنقاد ولبعض الحضور في الندوة، وبالفعل أخذت معي مجموعة من النسخ، وسلمتها له.وحضر الندوة الكثير من الكتاب، أتذكر منهم: صفوت عبد المجيد، ومحمد محمود عبد الرازق، وحسن الجوخ، وعبد العال الحمامصي، ومحمد قطب، ونبيل عبد الحميد، ومحمد جبريل، الذي يحرص على حضور أي ندوة في القاهرة لكاتب سكندري، على أساس إنه سكندري مثله، أي بلدياته.وتحدث الحضور مرحبين بنا، وجاء الدور على حسن الجوخ، فأثنى على جهد محمد جبريل في اتحاد الكتاب، فقد كان يشغل نائب الرئيس - كان رئيس الاتحاد وقتها الشاعر فاروق شوشة- وقال ما معناه، إن محمد جبريل قد ترك عمله الأدبي والصحفي وتفرغ لاتحاد الكتاب، فأثار هذا الكلام عبد العال الحمامصي، فهو أيضًا عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب، فاعترض على كلام حسن الجوخ، من باب «هو يعني وحده الذي يعمل وباقي أعضاء مجلس الإدارة لا يعملون» وتطور الحديث بينهما إلى أن وصل للسباب.فإذ بعبد العال الحمامصي يصيح مندهشًا من جرأة حسن الجوخ عليه، ومما قاله له ليلتها: «ثلاث رؤساء جمهورية لم يستطيعوا قولها، وتأتي أنت لتقولها لي؟».واندهش لحشر الرؤساء الثلاثة «جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك» في مشاجرة كهذه، وأعتقد أن تفسيرها نابع من إحساس عبد العال الحمامصي بأهميته لأن الرئيس مبارك يعرفه شخصيًا، ففي كل افتتاح معرض كتاب، يتحدث الحمامصي، ويقول له مبارك: "عارف يا عبد العال، لازم أنت تتكلم"، فكيف يجرؤ إنسان على سب شخص معروف لرئيس الدولة شخصيًا؟!فإذا بعبد الرحمن شلش يغمى عليه، فالندوة مقامة تحت رعايته وتوضيبه، فأسرع البعض في البحث بين ملابسه واستخراج حبة من الحبوب التي يتناولها، وضعوها في فمه، لكنه لم يفق، فحملوه إلى بيته، ومات في ليلتها.موت عبد الرحمن شلش سببه مدى رقته، فهو وشقيقه علي شلش كانا في منتهى الرقة، فقد مات علي أيضًا بسبب حادث مشابه لذلك، في مؤتمر من المؤتمرات الأدبية.وفي 12 أغسطس 1981، ذهب الشاعر صلاح عبد الصبور إلى بيت صديقه أحمد عبد المعطي حجازي، بمناسبة عودته من باريس واستقراره بالقاهرة، وحضر اللقاء عدد كبير من الشعراء والصحفيين والفنانين، ودار الحديث عما يحدث في مصر ومحاولة السادات للتطبيع مع إسرائيل ودخولها معرض كتاب القاهرة الدولي، فإذا بالفنان بهجت عثمان، يلوم صلاح عبد الصبور لقبوله العمل مع السادات، وقال له: «أنت بعت نفسك بتلاتة نكلة».كان الاتهام قاسيًا، خاصة عندما يكون لشاعر كبير مرهف الحس مثل صلاح عبد الصبور، وفي وجود زوجته الإعلامية سميحة غالب التي غضبت وثارت، ودعت زوجها لترك الجلسة والعودة إلى بيتهما.وخرج صلاح عبد الصبور مع زوجته، ومات فور وصوله إلى بيته.كما أن الكاتب الرومانسي الرقيق محمد عبد الحليم عبد الله، كان قد تشاجر مع سائق سيارة أجرة، أراد أن تنقله لبلده هو وابنه، فسبه السائق بألفاظ نابية، لم يستطع محمد عبد الحليم عبد الله احتمالها، فمات بسببها.