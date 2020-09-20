البحرين تشيد بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية

أشاد وزير الخارجية البحرينية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي، واستعرضا مسار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشار وزير الخارجية البحريني للجهود الحثيثة والملموسة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة من خلال استضافتها، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لمراسم توقيع إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، ومعاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، التي وقعت عليها كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.من جهتها، هنأت مارجريت ناردي البحرين بمناسبة توقيع إعلان تأييد السلام بينها وبين إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة كبيرة نحو أمن واستقرار وسلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات والارتقاء به إلى آفاق أوسع.