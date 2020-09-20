غياب ابنته.. حفل تأبين الراحل محمود رضا بمسرح البالون

بدأت منذ قليل احتفالية الفنان الكبير الراحل محمود رضا أيقونة فرقة رضا وأشهر مصمم رقصات استعراضية في مصر وأحد أعمدة القوة الناعمة داخل المسرح البالون بحضور عدد كبير من نجوم الفن بينما غابت ابنته شيرين رضا.وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين من بينهم سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز والكاتب مدحت العدل ورئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار وعادل عبده رئيس قطاع الفنون الاستعراضية والشعبي.وشهد الحفل حضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وجميع قيادات الوزارة وشمل الاحتفال العديد من الفقرات بعد كلمة الوزيرة وأهمها عرض أهم وأشهر اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا ومنها: رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الإسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة.