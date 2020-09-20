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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السبكي: «قمر 14» يضم نخبة من النجوم وأنهينا تصويره بالكامل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:32 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
حسين الجندي
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كشف المنتج أحمد السبكي عن انتهاء تصوير الفيلم السينمائي الجديد "قمر 14" الذي يضم عدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أن التصوير انتهي من أيام قليلة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.

وقال السبكي، لـ«الدستور»، إن الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم، بينما لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، لافتًا إلى أنه يواصل التجهيز لعدد من الأعمال السينمائية الأخرى من بينهما الفيلم السينمائي "تحت تهديد السلاح"، مشيرًا إلى أن التصوير متوقف الآن.

"قمر 14" يتكون من 5 حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

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