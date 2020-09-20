السبكي: «قمر 14» يضم نخبة من النجوم وأنهينا تصويره بالكامل

كشف المنتج أحمد السبكي عن انتهاء تصوير الفيلم السينمائي الجديد "قمر 14" الذي يضم عدد كبير من النجوم، مشيرًا إلى أن التصوير انتهي من أيام قليلة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج.وقال السبكي، لـ«الدستور»، إن الفيلم يضم نخبة كبيرة من النجوم، بينما لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، لافتًا إلى أنه يواصل التجهيز لعدد من الأعمال السينمائية الأخرى من بينهما الفيلم السينمائي "تحت تهديد السلاح"، مشيرًا إلى أن التصوير متوقف الآن."قمر 14" يتكون من 5 حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.