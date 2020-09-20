موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020



وينتظر اصحاب المعاشات صرف المرتبات بفارغ الصبر وذلك بما تمر به البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ كوفيد19- بالدولة المصرية الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين على مستوى العالم، وبعد ذلك تم انتشاره في أرجاء أنحاء العالم مما يجعلها الآن تعاني من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بكل بلد تلو الأخرى.