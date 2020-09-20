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منوعات

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:07 م
صرف معاشات
صرف معاشات
وسام عطية
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يبحث الكثير الآن عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020 بعد تم تداول أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تفيد بوقف صرف المعاش لحين استخراج كارت ميزة للمعاشات، حيث نفت الحكومة المصرية تلك الأخبار الكاذبة جملا وتفصيلا.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2020

وقد تواصل مجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي كونها الجهة المنوط لها هذا الأمر معلنا ذلك في بيان رسمي الأمر لكي ترد علي المغرضين الذين يسعون الي نشر الفوضي والخراب في البلاد، مؤكده ان المعاشات مستمر في الصرف في موعدها المحدد، التي يصدر بها بيان بجدول أيام الصرف كل شهر، والتي من المفترض من المفترض ان يكون موعد الصرف يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020، سيكون بداية الصرف، على أن يستكمل السبت الموافق 3 أكتوبر2020.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020

ولكن حتي الان لم تحدد وزارة التضامن او الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتي الان عن موعد صرف معاشات شهر اكتوبر وذلك يعني انه لم يتم صدور حتي الان جدول صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس، ولكن يمكن لاصحاب المعاشات التكشف مدي استحاقهم للعلاوات الخمس من خلال الدخول رباط خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس https:nosi.gov.eg، وذلك تنفيذا للاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمنع الزحام تفاديا لفيروس كورونا المستجد.

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وينتظر اصحاب المعاشات صرف المرتبات بفارغ الصبر وذلك بما تمر به البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ كوفيد19- بالدولة المصرية الذي ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين على مستوى العالم، وبعد ذلك تم انتشاره في أرجاء أنحاء العالم مما يجعلها الآن تعاني من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بكل بلد تلو الأخرى.

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