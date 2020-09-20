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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:20 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
ايهاب مصطفى
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كانت الفنانة تحية كاريوكا قد قررت السفر إلى قبرص لتقديم بعض العروض الفنية لصالح انتفاضة الشعب الفلسطيني.

وقالت تحية في تقرير نشرته جريدة الجمهورية:"سافرت إلى قبرص دون إعداد مسبق، فقد عرض علي كل من المخرج يوسف شاهين والفنان نور الشريف علي بدرخان وسامي العدل السفر معهم في الندوات التي تقام هناك لمدة يوم واحد، لذلك لم يأخذ أحدنا أي ملابس له، وإنما سافرنا بملابسنا فقط، وفي إحدى دور السينما التي استأجرتها منظمة التحرير الفلسطينية هناك أقيمت الندوة واشترك فيها بإلقاء الشعر نور الشريف وسامي العدل، وقام يوسف شاهين بإخراجها وعلي بدرخان بتصويرها، على شريطي فيديو.

وتابعت "قام أطفال الحجارة بتقديم بعض الأعمال الفنية مع ما تبرع به المشاركون في الندوة وعرضوها في المزاد.

أكدت:"تبرعت بجنيه ذهبي عليه صورة الفنانة الكبيرة أم كلثوم كان مهدى لي منها، واشتراه ثري عربي بمبلغ كبير، وفوجئت بعد المزاد بأنه يعيده إلي مع ابنته وعليه "مسبحة" غالية أعتز بها.

وأكملت كاريوكا:"بعد الندوة التقى بنا مندوب من المنظمة وعرض علينا الانضمام إلى ركاب سفينة العودة، فاعتذر نور الشريف وسامي العدل لارتباطهما بالعمل في القاهرة، وعادا إلى مصر فعلًا، وقبلت أنا ويوسف شاهين وعلي بدرخان، وسافرنا بالفعل إلى اليونان انتظارًا لإبحار الباخرة بعد أن يجتمع شمل كل المسافرين عليها من الفلسطينيين وغير فلسطينيين.

واستطردت:"لقد رأيت يعني تضامن الشعب اليوناني مع انتفاضة الشعب الفلسطيني من خلال مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على ما يرتكبه المحتل ضد ثورة الحجارة.

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