رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما هو موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
وسام عطية
طباعة
شهد محرك البحث العالمي جوجل ضغط كثيف خلال الأيام القليلة السابقة حول موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال أيام.

موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020

واعتمد الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لسنة 2020 بعدها مباشرة، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع التنسيق الازهري (http:www.azhar.egsplash.html )، ومن المتوقع ان يتم فتح باب التسجيل في نهاية الاسبوع الحالي بعد ان يتم الانتهاء من مرحلة التنسيق الثالثة والاخيرة للثانوية العامة ولم يحدد اليوم بعينه حتي الآن.

موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020

ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية للتقديم في الجامعة، عن الجامعات الحكومية، حيث يكون عبارة عن مرحلة واحدة فقط، وليس على 3 مراحل، كما في نظام الثانوية العامة، وتكون تلك المرحلة بعد أيام، على أن يتم فتح التنسيق مرة أخرى لطلاب الدور الثاني بعد ظهور النتيجة، ثم يتم غلق باب التنسيق تمامًا والبدء في عمليات تنسيق الطلاب للكليات، حسب المجموع، والرغبات المقدمة، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق قبل بداية العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر، أن أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية، كان 635 لجنة عامة بكل المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي، لسلامة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات.
قد يهمك أيضا: نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك
يشار ان جمهورية مصر العربية تمر بوقت عصيب في اللالحاق بفيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ "كوفيد19-" لعدم انتشاره بنطاق واسع بعد أن أحصى أروحا وصل عددا حتي اليوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2020 لـ5.750 حالة وفاة حتى الآن مقارنة بالعالم فهي ضئيله جدا ولكن لا تتوانى الحكومة المصرية عن تذليل العقبات أمام المواطنين عامة والطلبة بكافة مراحلهم التعليمية خاصة للحد من انتشاره والقضاء عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكتب: رحلة سقوط محمد علي من اغتصابه فى دولة عربية إلى النصب فى إسبانيا

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

اعترف بفبركة «فيديو المحلة».. موسى يفضح معد برنامج معتز مطر

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

ماجدة ترفع قضية على تحية كاريوكا بسبب 10 جنيهات

«كنت أشارك في تأليف المسرحيات».. اعترافات تحية كاريوكا

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

نجم الساعة

سفيرنيوزيلندا بالقاهرة: أشعر بأننى أعيش فى بيتى

منوعات

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020

ما هو موعد دخول المدارس 2020

العثور على وحيدَى قرن صغيرين من فصيلة فى طور الانقراض

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

رئيس أتيليه العرب: نستعين برموز «الفنون التشكيلية» ولا ننافسه

الجمهور يتفاعل مع «الحجالة» في حفل تأبين محمود رضا

بدء حفل تأبين محمود رضا بعروض استعراضية من «غرام في الكرنك»

إقبال جماهيرى على حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون (صور)