ما هو موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020؟
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
وسام عطيةطباعة
شهد محرك البحث العالمي جوجل ضغط كثيف خلال الأيام القليلة السابقة حول موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال أيام.
جدير بالذكر، أن أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية، كان 635 لجنة عامة بكل المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي، لسلامة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات.
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يشار ان جمهورية مصر العربية تمر بوقت عصيب في اللالحاق بفيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ "كوفيد19-" لعدم انتشاره بنطاق واسع بعد أن أحصى أروحا وصل عددا حتي اليوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2020 لـ5.750 حالة وفاة حتى الآن مقارنة بالعالم فهي ضئيله جدا ولكن لا تتوانى الحكومة المصرية عن تذليل العقبات أمام المواطنين عامة والطلبة بكافة مراحلهم التعليمية خاصة للحد من انتشاره والقضاء عليه.
موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020واعتمد الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لسنة 2020 بعدها مباشرة، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع التنسيق الازهري (http:www.azhar.egsplash.html )، ومن المتوقع ان يتم فتح باب التسجيل في نهاية الاسبوع الحالي بعد ان يتم الانتهاء من مرحلة التنسيق الثالثة والاخيرة للثانوية العامة ولم يحدد اليوم بعينه حتي الآن.
موعد تنسيق الثانوية الازهرية 2020ويختلف تنسيق الثانوية الأزهرية للتقديم في الجامعة، عن الجامعات الحكومية، حيث يكون عبارة عن مرحلة واحدة فقط، وليس على 3 مراحل، كما في نظام الثانوية العامة، وتكون تلك المرحلة بعد أيام، على أن يتم فتح التنسيق مرة أخرى لطلاب الدور الثاني بعد ظهور النتيجة، ثم يتم غلق باب التنسيق تمامًا والبدء في عمليات تنسيق الطلاب للكليات، حسب المجموع، والرغبات المقدمة، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق قبل بداية العام الدراسي الجديد.
جدير بالذكر، أن أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية، كان 635 لجنة عامة بكل المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي، لسلامة الطلاب، والمشاركين في الامتحانات.
قد يهمك أيضا: نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك
يشار ان جمهورية مصر العربية تمر بوقت عصيب في اللالحاق بفيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ "كوفيد19-" لعدم انتشاره بنطاق واسع بعد أن أحصى أروحا وصل عددا حتي اليوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2020 لـ5.750 حالة وفاة حتى الآن مقارنة بالعالم فهي ضئيله جدا ولكن لا تتوانى الحكومة المصرية عن تذليل العقبات أمام المواطنين عامة والطلبة بكافة مراحلهم التعليمية خاصة للحد من انتشاره والقضاء عليه.