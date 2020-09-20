الموجة الثانية.. 1915 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الأحد، أن أنقرة سجلت 1915 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار قوجة، وفقا لموقع المعارضة التركية "تركيا الآن" إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 302 ألف و867 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 7 آلاف و506، بعد وفاة 61 مواطنًا اليوم.وأوضح قوجة أن الوزارة أجرت اليوم 95 ألفًا و321 فحصًا، للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي جرت حتى اليوم بلغ 9 ملايين و269 ألفًا و015 فحصًا.وضربت الموجة الثانية من وباء كورونا جميع انحاء تركيا، وسط ادانات وهجوم من المعارضة على سياسات حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي ساهمت بقوة لعودة الموجة الثانية بقوة تفوق الأولى بمراحل.