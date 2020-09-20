دلال عبدالعزيز: سمير غانم بخير وتدهور حالته «إشاعة سخيفة»

نفت الفنانة دلال عبدالعزيز الأخبار التي ترددت عن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان سمير غانم.وقالت دلال عبدالعزيز في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الفنان سمير غانم بخير وحالته الصحية جيدة وليست متدهورة كما أشيع البعض.وأضافت إنه كان يجري اليوم بعض الفحوصات الدورية الذي اعتاد عليها دائما للأطمئنان على صحته وليس للكشف عن مرض بعينه قائلة «شائعة مرضه سخيفة».