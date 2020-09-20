نيللى كريم تعود للكوميديا بفيلم «العميل صفر»

تعاقدت الفنانة نيللى كريم على عدد من الأدوار فى السينما والدراما التليفزيونية لتعود من خلالها إلى نشاطها الفنى المعهود.

وتبدأ «نيللى»، خلال الأسبوع المقبل، تصوير أول مشاهدها فى الفيلم الكوميدى الجديد «العميل صفر»، مع الفنان أكرم حسنى، وهو من إخراج محمد سامى وتأليف وإنتاج وائل عبدالله، ويعيد الفيلم الفنانة إلى الكوميديا بعد أن قدمت فيلم «غبى منه فيه» وأدت فيه أحد أهم أدوارها الكوميدية.

وقال مصدر، لـ«الدستور»، إنه يتبقى مشهد واحد لـ«نيللى» والنجم ظافر العابدين سيعاد تصويره مرة أخرى فى فيلمهما المؤجل منذ ٦ أشهر باسم «٣ للأبد».

وذكر المصدر أنه من المقرر طرح الفيلم فى دور العرض السينمائى خلال موسم رأس السنة وفقًا لخطة الشركة المنتجة، حيث تم تصوير العمل بداية العام الجارى فى دولة رومانيا ومصر وإحدى الدول العربية، وتنتهى عمليات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة.

وتقدّم «نيللى» دورًا شرفيًا من ٣ مشاهد فى فيلم «٣٠ مارس» بمشاركة عدد من النجوم، ليتم طرحه خلال بداية العام الجديد، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وإنجى المقدم.

ودخلت الفنانة تجاربها السينمائية الأخيرة بعد تأخر كتابة حلقات مسلسلها الجديد الذى يكتبه الدكتور مدحت العدل، ويدور فى إطار من التراجيديا والإثارة للعرض خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل بمشاركة الفنان ظافر العابدين الذى يعود للتعاون معها من جديد وهو من إنتاج العدل جروب.

كما تنتظر «نيللى»، خلال الأيام المقبلة، عرض قصتها فى مسلسل «نمرة ٢» المقررة إذاعته على إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة، وقصتها مكونة من حلقة واحدة فى إحدى المناطق الساحلية فى مصر.

