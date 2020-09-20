الفن وبناء الإنسان في محاضرة «أونلاين»

يقدم الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، في السابعة من مساء الخميس، محاضرة بعنوان "الفن وبناء الإنسان.. دور الأوبرا المصرية الرائد في هذا المجال"، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.واقترحت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض أونلاين في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة بعنوان "الثقافة بين إيديك"، تتضمن الفعالية الأولى: أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر، فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف".وخصص المجلس يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على «فيس بوك» وقناتها عبر "يوتيوب".