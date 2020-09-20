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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
فحص كورونا مصر
فحص كورونا مصر
الدستور
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يبحث المواطنين عن كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020، حيث أطلقت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا تم تجهيزه للراغبين في إجراء اختبارات فيروس كورونا لحجز موعد لإجراء الاختبار.

ويقدم موقع "الدستور" كيفية حجز موعد فحص كورونا في مصر والمستشفيات التي تقدم فحص وذلك تسيهلا على المواطنين ولسرعة آداء تحليل الفيروس بكل سهولة.

كيفية حجز موعد فحص كورونا مصر 2020 pcr

وعن كيفية حجز موعد تحليل pcr، ينشر «الدستور» كيفية الحجز تسيهلا على المواطنين وسرعة آداء التحليل دون انتشار العدوى بين المواطنين وعن طريق كيفية حجز موعد تحليل pcr سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا.

معامل وزارة الصحة المتاحة لتحليل PCR

قامت وزارة الصحة بنشر المعامل المتاحة بجميع محافظات مصر والتي يبلغ عددها 23 معملا بالجمهورية إلى جانب المعامل المركزية بالقاهرة لإصدار تحاليل PCR.

بالأسماء.. قائمة المعامل المركزية بالمحافظات التي تختص بتحليل فيروس كورونا:
محافظة القاهرة: حميات العباسية.
محافظة الجيزة: مستشفى حميات إمبابة.
محافظة الاسكندرية: مستشفى حميات الإسكندرية.
محافظة البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة.
محافظة جنوب سيناء 1: مستشفي شرم الشيخ الدولي.
محافظة جنوب سيناء 2: الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.
محافظة الإسماعيلية: مستشفى حميات الإسماعيلية.
محافظة الشرقية: المعمل المشترك.
محافظة أسوان: مستشفى حميات أسوان.
محافظة الفيوم: مستشفى الفيوم العام.
محافظة الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولى.
محافظة المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم.
محافظة القليوبية: مستشفى حميات بنها.
محافظة المنيا: مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.
محافظة أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية.
محافظة الأقصر: مستشفى حميات الأقصر.
محافظة البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور.
محافظة قنا: مستشفى حميات قنا.
محافظة الغربية: مستشفى حميات طنطا.
محافظة سوهاج: مستشفى أخميم المركزى.
محافظة بورسعيد: مستشفى حميات بورسعيد.
محافظة دمياط: مستشفى حميات دمياط.
محافظة كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة.
محافظة مرسى مطروح: مستشفى النجيلة.

ويذكر أن وزارة الصحة والسكان، سجلت أمس السبت 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة".

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