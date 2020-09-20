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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شركات السياحة» تتوقع عودة تشغيل رحلات العمرة خلال رجب المقبل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:33 م
العمرة
العمرة
رامى حسين
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قال محمد الجندى عضو غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن عن مواعيد لتشغيل رحلات العمرة، موضحا أن كل ما يخرج عن التشغيل هي مجرد تكهنات وليس هناك معلومة واضحة من الجانب السعودى عن التشغيل.

وتوقع "الجندى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن يبدأ الموسم خلال شهر رجب المقبل حسب التسريبات التي وصلت إلينا، لافتا إلى أنه سيبدأ تشغيل تجريبي بمعتمري الداخل مثلما حدث خلال موسم الحج، كما أن هناك توقعات بأن يتم توثيق العقود من الدول المشاركة بموسم خلال الشهر المقبل.

وأشار الجندى إلى أن خطة المملكة العربية السعودية لموسم العمرة ستكون تدريجية، تتضمن فتح الباب أمام معتمرى الداخل بأعداد محدودة كمرحلة أولى وفق إجراءات وشروط تنظيمية، منها حصول الراغب فى العمرة على "تصريح أداء" من الجهة المعنية لافتا أن الخطة ستبنى على تطبيق إلكترونى يحدد فيه تاريخ أداء العمرة وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبى موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا (كوفيد 19).

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