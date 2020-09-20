كيف تصنع الجماعة الإرهابية «التريند الوهمي» لتزييف الوعي؟

قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن تصنيف جماعة الإخوان وسط الجماعات الآخرى أنهم زنادقة وخارجين عن فكر الجهاد الذي تعتنقة باقي الجماعات.



