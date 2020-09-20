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الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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كيف تصنع الجماعة الإرهابية «التريند الوهمي» لتزييف الوعي؟
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:57 م
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قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن تصنيف جماعة الإخوان وسط الجماعات الآخرى أنهم زنادقة وخارجين عن فكر الجهاد الذي تعتنقة باقي الجماعات.
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