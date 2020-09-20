صفعة جديدة للجماعة.. «الدستور» ترصد حالة الهدوء بالتحرير (صور)

شهد ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض هدوءًا واستقرارًا وانسيابًا في الحالة المرورية، تزامنًا مع دعوات المقاول الأجير محمد على للتظاهر اليوم، لتكون صفعة جديدة لقوى الشر وعدم الاستجابة لهم والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.وسارت الأمور بشكل طبيعي بميدان التحرير من حيث حركة المارة والسيارات دون الالتفات للأصوات التي تنادي لإثارة الفوضى من خلال الدعوات التحريضية من قبل الجماعة الإرهابية.