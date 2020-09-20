رئيس الأسقفية يترأس قداسًا بالإنجليزية لخدمة الأجانب

ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.وقال حنا في عظة القداس: "الله يحب جميع من قبلوا دعوته ويقبل الجميع ويرحم الكل، محذرًا من مقارنة ما تحصل عليه من عطايا مع الآخرين لأن الله عادل ورحيم مع الجميع".فيما حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.