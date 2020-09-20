رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 سبتمبر 2020 الموافق 03 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الأسقفية يترأس قداسًا بالإنجليزية لخدمة الأجانب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:46 م
الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا
تريزة شنودة _ماريان رسمي
طباعة
ترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال حنا في عظة القداس: "الله يحب جميع من قبلوا دعوته ويقبل الجميع ويرحم الكل، محذرًا من مقارنة ما تحصل عليه من عطايا مع الآخرين لأن الله عادل ورحيم مع الجميع".

فيما حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تسجيلات محمد ناصر المسرّبة».. القصة الكاملة لفضيحة الأجير

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

مأساة سيد مكاوي.. لحن لأم كلثوم فماتت وحاول العمل مع عبدالحليم وفشل

الصور

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

image description

جامعة أسيوط تفتتح دار الإقامة بعد تطويرها بطاقة استيعابية 30 غرفة

image description

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

قيادات الإرهابية تتنصل من الهارب محمد على وتدعو أتباعها لعدم الانصياع لدعواته (مستند)

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«جنيه الست الذهبي».. ماذا قدمت كاريوكا لانتفاضة الفلسطينيين؟

«منفعش في دور سباك أو حرفي».. كيف غيرت الوسامة مسيرة حسين فهمي

«ذهبت لسوق شرايط الكاسيت لأصل للجمهور».. اعترافات عمر خيرت

إثارة وإغراء.. لماذا رفض محفوظ تمثيل ماجدة لإحدى رواياته؟

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

ما هو موعد دخول المدارس 2020

العثور على وحيدَى قرن صغيرين من فصيلة فى طور الانقراض

اكتشاف مقبرتين عمرهما 1800 عام وسط الصين

20 تساؤلا عن الإنسان والشيطان يجيب عليها الشيخ الشعراوي

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

حكاية لعبة.. عمل مسرحي للأطفال يتوحد فيه أبطال العمل مع الجمهور

الفن وبناء الإنسان في محاضرة «أونلاين»

إقبال جماهيري على حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون (صور)

جديد على منصة كتبنا.. «زمن الكوارنتين» إبداعات من وحي كورونا