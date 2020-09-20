وزير التموين: 40% تخفيضات على المستلزمات بمعرض «أهلا مدارس»

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للسماح بإقامة معارض أهلا مدارس، التي تدعم الأسرة المصرية.جاء ذلك خلال افتتاحه معرض أهلا مدارس، حيث وجه الشكر لوزارة الصحة لعمل كل التجهيزات والإجراءات الاحترازية.وأكد "المصيلحى" أنه تم افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالمقر الرئيسي بمدينة نصر، بجانب 19 معرضا آخرين بمختلف أنحاء الجمهورية و40 سيارة متنقلة، بداية من اليوم وحتى 27 سبتمبر.وتشارك 317 شركة عارضة داخل المعرض منها 267 شركة غذائية والشركات الأخرى توفر كل المستلزمات المدرسية فضلا عن عن شركات عرض النظارات الطبية والشمسية.وأضاف وزير التموين، أن التخفيضات تترواح ما بين 20 و30%، مشيرًا إلى أن المعارض الثابتة من 10 صباحا وحتى 10 مساء، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وافتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ترافقه نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، منذ قليل معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وحرص الوزير، على تفقد أجنحة المعرض فى ظل توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية بمشاركة كبرى الشركات المنتجة وكبار التجار، كما تفقد الوزير جناح توفير المواد الغذائية الخاصة للأطفال من جبن ومربات وألبان، وطالب الوزير باستمرار مد المعرض بكل المستلزمات المدرسية بالتوازى مع إطلاق القوافل المتنقلة فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ لطرح المستلزمات المدرسية، ولضمان توفير المستلزمات لأبناء الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.وأكد المصيلحى أن المعرض فرصة فرصة للأسرة المصرية للشراء كل المنتجات التى تحتاجها خلال العام الدراسى، كما أنه فرصة لدعم للصناعة المصرية، حيث يعرض بالمعرض العديد من المنتجات المصرية الخالصة.وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الخصومات على المعروض سواء المستورد والمحلى بخصومات أكثر من 20% وأن أكثر المنتجات المعروضة بالمعرض صناعة مصرية.وأكد الوزير أن عدد الشركات العارضة نحو 317 شركة عارضة، وأن عدد السيارات والقوافل المتنقلة فى القاهرة الكبرى 40 سيارة متنقلة والقوافل المتنقلة والمعرض الرئيسى بأرض المعارض.