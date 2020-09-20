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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

صوت الباطل.. كيف فبرك إعلاميو الإخوان الأحداث فى مصر؟

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:46 م
الأحداث في مصر
الأحداث في مصر
سالي رطب
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يعيشون في عالم افتراضي صورته لهم عقولهم المريضة، فأصبحوا يرون ما لا يراه غيرهم، هذا هو الحال الذي وصل له إعلاميون قنوات الجماعة الإرهابية الذين ظلوا لشهور يمهدون لحدوث مظاهرات ضخمة في شوارع مصر، ورغم عدم استجابة المصريين لهذه الدعوات التي حرضت عليها قنوات الإخوان، إلا أن عالمهم الافتراضي أبى أن يصدق الواقع.

ولم تكن الأخبار والصور المفبركة التي عرضها إعلاميو الإخوان في قنواتهم هي الواقعة الأولى بل حاولوا طوال 7 سنوات بثوا فيها برامجهم من تركيا بعد هروبهم من مصر تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب.

"الدستور" في السطور التالية عرضت أكاذيب إعلاميين الإخوان، وكيف تسببت في قرب انهيار كياناتهم الإعلامية.

فعلى مدار شهور، حاول فيها الإخوان استغلال بعض القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة هيكلة عمليات البناء التي اتسمت بالعشوائية وجارت على الأراضي الزراعية.

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