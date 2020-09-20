«المحاريث والهندسة»: خطة لتطوير فروع الشركة بالمحافظات

كشف محمد رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، عن أن الشركة لديها خطة لتطوير فروع الشركة المنتشرة بالمحافظات، حيث توجد عمليات تطوير تجرى حاليًا تباعًا، ولا يمكن إجراء التطوير في توقيت واحد.أضاف رضوان، لـ«الدستور»، أن الشركة وقّعت عددًا من البروتوكولات مع الشركات الشقيقة وشركات أخرى من القطاع الخاص في إطار تنظيم أنشطة الشركة، خاصة مع القطاع الخاص.وأوضح أنه لا توجد إمكانيات بشرية تستطيع الشركة من خلالها تغطية الأنشطة، كما أنه لا توجد مرونة كافية ومهارات السوق التي يتميز بها القطاع الخاص، لذا فإن التعاون يدعم هذا التغلب على هذه التحديات.وأشار رئيس شركة المحاريث والهندسة إلى أن الشركة ألغت سياسة التأجير للفروع المملوكة ولا تسعى حاليا لتأجير الفروع حيث إن أي مستأجر ينتهي عقده لم تقم الشركة بتجديد العقد، لكن يتم استرداد الفرع ويمكن مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتشغيل لكن لا يتم التأجير له.