«الأكاديمية الوطنية» تعلن بدء المرحلة الثانية لتدريب نواب المحافظين

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب نواب المحافظين، اليوم 20 سبتمبر، لتدريب 36 نائبًا بشكل مكثف على مدار 5 أيام متواصلة، وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة حوار مفتوح مع سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.واستقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سيادة وزير التنمية المحلية، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية والوزارة وعن كون معالي الوزير من أهم الداعمين للأكاديمية، كما رحبت بعودة الـ23 نائبًا للتدريب داخل صرح الأكاديمية مرة أخرى مع انضمام الثلاثة عشر نائبًا الذين سبقوهم في تولي المنصب إليهم.وقالت راغب: "لقد مر عليكم تحديات كثيرة تبرز مدى المسئولية الملقاة على عاتقكم كالعاصفة الترابية ثم جائحة كورونا ومؤخرًا قانون التصالح في مخالفات البناء".ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية التدريب المستمر لجميع العاملين بالإدارات المحلية من قيادات وموظفين، وأشاد بالدور الذي تقدمه الأكاديمية في هذا الشأن من حيث الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم بما يضمن توافر كفاءات عالية المستوى في مختلف التخصصات، وكذلك تأهيلها لكوادر الجهاز الإداري للقيادة في المستقبل وشغل المناصب العليا في كل القطاعات، كما شدد على أهمية إكساب نواب المحافظين الخبرات الكافية بصورة دائمة فيما يخص الموضوعات والقضايا المحلية التي تهم المواطن.الجدير بالذكر أن برنامج تدريب نواب المحافظين بمرحلتيه الأولى والثانية جاء تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدأت مرحلته الأولى في ديسمبر 2019، واستمرت شهرين متتاليين، وتتطرق هذه المرحلة إلى موضوعات في غاية الأهمية مثل التحول الرقمي والتميز المؤسسي على المستوى المحلي، وقانوني الإدارة المحلية والتعاقدات، وقانون التصالح في مخالفات البناء وأثره على المحليات، وكيفية جذب الاستثمارات إلى المحليات، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات والرقابة على الأداء المحلي، وأيضًا كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.