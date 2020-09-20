«الزراعة» تواصل تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه في أول يوم للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أمس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وأوضح التقرير أنه تم تحصين 92 ألفا و497 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها "57 ألفا و804 رأس أبقار، 28 ألفا و517 رأس جاموس، 5986 رأس أغنام، 190 رأس ماعز" يوم 19 سبتمبر الحالي.وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين 89 ألفا و57 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها 54 ألفا و582 رأس أبقار، 28 ألفا و303 رءوس جاموس، 5982 رأس أغنام، 190 رأس ماعز" يوم 19 سبتمبر الحالي أيضًا.وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.